Постекоглу высказался о важности победы в Лиге Европы для Тоттенхэма

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями о важности победы в Лиге Европы для клуба.

"Лично для меня? Замечательно. Это еще один трофей, о котором я смогу вспоминать в старости. Но еще важнее то, что он означает для клуба.

Если взглянуть на историческое прошлое этого клуба и на то, как он развивался в течение последних 20 лет, я чувствую, что выигрыш трофея может стать переломным моментом в восприятии клуба. Потому что пока вы этого не сделаете, люди будут говорить: «Ну, вы ничего не выиграли", - сказал специалист.