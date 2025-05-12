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Постекоглу высказался о важности победы в Лиге Европы для Тоттенхэма

Лига Европы

Это может стать переломным моментом (с)

Постекоглу высказался о важности победы в Лиге Европы для Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими мыслями о важности победы в Лиге Европы для клуба.

"Лично для меня? Замечательно. Это еще один трофей, о котором я смогу вспоминать в старости. Но еще важнее то, что он означает для клуба.

Если взглянуть на историческое прошлое этого клуба и на то, как он развивался в течение последних 20 лет, я чувствую, что выигрыш трофея может стать переломным моментом в восприятии клуба. Потому что пока вы этого не сделаете, люди будут говорить: «Ну, вы ничего не выиграли", - сказал специалист.

Добавим, что финал ЛЕ "Тоттенхэм" - "МЮ" состоится 21 мая в 22:00 по Киеву.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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