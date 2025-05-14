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Защитник Тоттенхэма высказался о финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед: Мы не боимся

Лига Европы

Настроен оптимистично

Защитник Тоттенхэма высказался о финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед: Мы не боимся

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Тоттенхэма" высказался о финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Мики Ван де Вен отметил, что футболисты не боятся играть против своих соперников по лиге. По его словам, это такая же игра, что и всегда.

"Люди спрашивают меня, боялись ли играть против "Юнайтед". Конечно, это финал, и в финале может случиться всё что угодно, но если посмотреть на это по-настоящему, то это та же игра, что и всегда.

Конечно, слово "финал" звучит по-другому, и вам остаётся одна игра до победы, но мы не боимся. Мы знаем свои сильные стороны, знаем, насколько мы сильны, так что да, мы не боимся.

Конечно, хорошо, что в следующем году вы будете играть в Лиге чемпионов, но нам нужно выиграть трофей", - сказал Ван де Вен.

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Напомним, что "Тоттенхэм" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы 21 мая.

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Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Мики Ван де Вен
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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