Количество условий, необходимых для автоматического выхода Шахтера в основной этап Лиги Европы, сократилось до трех

Для попадания "Шахтера" в основной этап Лиги Европы осталось три условия.

"Фейенорд" выиграл матч против "Валвейка" и уже ниже третьего места в Чемпионате Нидерландов не опустится.

Остались следующие условия:

Бетис должен быть в топ-6 Ла Лиги, а "Челси" в топ-5 или топ-6 (если Кубок Англии выиграет Манчестер Сити) АПЛ;

Порту не должен быть четвертым в чемпионате Португалии

Динамо (Загреб) не должно финишировать вторым в чемпионате Хорватии, или если финиширует вторым (после Риеки), тогда нужно, чтобы финал Кубка Хорватии выиграла не Риека (еще один вариант - первые два места чемпионата занимают Риека и Хайдук - тогда Кубок Хорватии не имеет значения).

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Напомним, что "Шахтер" победил в Кубке Украины и попал в Лигу Европы, несмотря на занятое место в турнирной таблице национального чемпионата.