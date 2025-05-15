Наставник Тоттенхэма может получить большой бонус за победу в Лиге Европы

Как сообщает издание The Telegraph, главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу имеет шанс получить бонус в размере около 2 миллионов фунтов, если сумеет добыть с командой первый европейский трофей за 41 год.

Это ставит Постекоглу в выгодное финансовое положение независимо от итога финала Лиги Европы на следующей неделе. Победит он или проиграет в Бильбао против "Манчестер Юнайтед", глава клуба Даниэль Леви и владельцы ENIC, вероятно, выплатят ему или щедрый бонус, или компенсацию за увольнение. Он даже может получить обе суммы, если выиграет трофей, а затем уйдет в отставку.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Окружение Постекоглу настаивает, что финансовые последствия победы или поражения в финале, как и перспектива остаться в клубе или уйти, его не интересуют – его единственной целью является выигрыш трофея и подарок для фанатов "Тоттенхэма".

Добавим, что финал Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" состоится 21 мая в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".