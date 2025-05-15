Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Тоттенхэма может получить большой бонус за победу в Лиге Европы
Но его будущее все равно под вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание The Telegraph, главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу имеет шанс получить бонус в размере около 2 миллионов фунтов, если сумеет добыть с командой первый европейский трофей за 41 год.
Это ставит Постекоглу в выгодное финансовое положение независимо от итога финала Лиги Европы на следующей неделе. Победит он или проиграет в Бильбао против "Манчестер Юнайтед", глава клуба Даниэль Леви и владельцы ENIC, вероятно, выплатят ему или щедрый бонус, или компенсацию за увольнение. Он даже может получить обе суммы, если выиграет трофей, а затем уйдет в отставку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Окружение Постекоглу настаивает, что финансовые последствия победы или поражения в финале, как и перспектива остаться в клубе или уйти, его не интересуют – его единственной целью является выигрыш трофея и подарок для фанатов "Тоттенхэма".
Добавим, что финал Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" состоится 21 мая в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".
Популярное сейчас
- Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- "Там что, пятиклассники играют?". Леоненко раскритиковал финал Кубка Украины
- Защитник Тоттенхэма высказался о финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед: Мы не боимся
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка