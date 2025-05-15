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Наставник Тоттенхэма может получить большой бонус за победу в Лиге Европы

Лига Европы

Но его будущее все равно под вопросом

Наставник Тоттенхэма может получить большой бонус за победу в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание The Telegraph, главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу имеет шанс получить бонус в размере около 2 миллионов фунтов, если сумеет добыть с командой первый европейский трофей за 41 год.

Это ставит Постекоглу в выгодное финансовое положение независимо от итога финала Лиги Европы на следующей неделе. Победит он или проиграет в Бильбао против "Манчестер Юнайтед", глава клуба Даниэль Леви и владельцы ENIC, вероятно, выплатят ему или щедрый бонус, или компенсацию за увольнение. Он даже может получить обе суммы, если выиграет трофей, а затем уйдет в отставку.

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Окружение Постекоглу настаивает, что финансовые последствия победы или поражения в финале, как и перспектива остаться в клубе или уйти, его не интересуют – его единственной целью является выигрыш трофея и подарок для фанатов "Тоттенхэма".

Добавим, что финал Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" состоится 21 мая в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".

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Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Алексей Полищук
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