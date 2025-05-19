Уверенно берут то, что плохо лежит. Черта МЮ, которая позволит выиграть Лига Европы

Кто только не смеялся над предстоящим финалом Лиги Европы. Где это видано, чтобы за трофей второго по престижности евротурнира и автоматическую путевку в ЛЧ сражались шестнадцатая и семнадцатая команды АПЛ? Но таковы реалии. И это еще хорошо, что пока известны все претенденты на вылет, иначе бы мы не избежали шуточных спекуляций об участнике Суперкубка УЕФА прямо из Чемпионшипа.

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Если серьезно, то текущее положение оппонентов вполне логично. Когда Рубен Аморим для того, чтобы уберечь оптимальную форму исполнителей, выпускает на “Брентфорд” третий самый молодой состав в истории Премьер-лиги (22 года и 220 дней; причем показатель был бы еще меньше, но все “испортил” Люк Шоу), то о чем тут говорить?

Цена ЛЕ измеряется чашкой, упомянутой ЛЧ, вообще возможностью заявить, что дела потихоньку налаживаются и сезон не столь ужасен. Сомнительно, что в дальнейшем Эндж Постекоглу останется у руля “шпор” (стиль игры, как минимум, противоречивый), однако станет первым коучем, выигравшим хоть что-то с 2008-го (тогда Бербатов и Вудгейт в борьбе за Кубок английской лиги сломили сопротивление “Челси” 2:1). Что касается Аморима, то “вот вам наглядный сигнал — мы готовы к перестройке, к которой все так стремятся, и подкрепляем намерения конкретными действиями”.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"

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УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Накануне встречи большинство экспертов рекомендует довериться именно “манкунианцам”. Что ожидаемо — Постекоглу потерял Деяна Кулуевского, Джеймса Мэддисона, Лукаса Бергвалля, еще раньше выпали Раду Дрегушин и Тимо Вернер, под вопросом тот же Пап Сарр.

Еще один, пожалуй более весомый аргумент в пользу “МЮ” — это опыт в соревнованиях на вылет. После того, как коллектив красиво нокаутировал “Атлетик” из Бильбао (4:1), ESPN опубликовал в соцсетях пост с перечнем попаданий клуба в финальную стадию за последние годы.

И здесь с учетом сознательного игнорирования полного контекста не прицепишься: в 2023-м дался Кубок английской лиги (спасовал “Ньюкасл” 0:2), тогда же Эрик тен Гаг дошел до решающего матча за Кубок Англии, однако не справился с “Манчестер Сити” (1:2).

В 2024-м нидерландский специалист реабилитировался против Хосепа Гвардиолы и таки забрал и эту награду — Алехандро Гарначо и Коби Мейну отличились в первом тайме, а усилий Жереми Доку не хватило, чтобы хотя бы восстановить паритет.

Что мы видим в 2025-м? Новую возможность пополнить коллекцию не последним призом.

Ниже издание добавило вопросительный вердикт “Какая плохая эпоха?”, чем вызвало шквал критики, истерии и гомерического смеха — все же осознают, что на бумаге “Манчестер Юнайтед”, где на балансе огромные ресурсы, должен бороться за гораздо более высокие регалии и постоянно находиться приближенным к топам.

С другой стороны, от действительности не убежишь, ее следует принять — с момента ухода сэра Алекса Фергюсона “красные дьяволы” оформили два Кубка Англии (2016, 2024), столько же Кубков английской лиги (2017, 2023), Суперкубок Англии (2016), Лигу Европы (2017) и были близки к повторению результата, но дорогу перешел Унаи Эмери со своим “Вильярреалом” (1:1; 11:10 — в серии пенальти).

Поклонники “МЮ” традиционно стремятся и требуют большего. Рядом есть примеры гораздо более успешных “Ливерпуля”, “Манчестер Сити”, лондонского “Арсенала”, и их общая черта — это системность, позволяющая выдержать длинную дистанцию чемпионата без кардинально резких перепадов. Заметьте, сколько раз вы сами себе говорили, что Пеп Гвардиола непременно прибавит в феврале-марте и именно тогда станет понятно, действительно ли готова “голубая луна” к взятию национального золота.

“Юнайтед” не способен похвастаться стабильностью ни в игровом, ни менеджментском контексте, и Рубен Аморим сам признал на одной из пресс-конференций, что нынешний розыгрыш будет отведен на выявление и исправление ошибок. Мол, “будете спрашивать за результат потом”.

Это справедливо, учитывая, что португальский коуч прибыл в ноябре, по очевидным причинам был лишен полноценной подготовки игроков, удовлетворился имеющимся ростером и подписал зимой лишь одного футболиста — Патрика Доргу.

Впрочем, у команды не отнять одного: она четко знает свои сильные стороны и всегда пытается “выехать” на других фронтах, чтобы “перекрыть” неудачи в среде, где объективно недееспособна. Пока представители топ-шестерки (оказывается, уже и не шестерки, ведь международные квоты расширяются — при определенном сценарии в следующей кампании АПЛ будет делегировать чуть ли не десять участников) рубятся за лидирующие строчки, “МЮ” цепляется за менее знаковые, но все же трофеи.

Кубковые перипетии предполагают меньшее количество поединков (а значит, шанс лучше подготовиться), плюс, конкретно в Англии частенько до финала добираются либо претенциозные, но все же середняки, либо гранды, у которых в календаре еще есть параллельно запланированные турниры. В 2023-м, как мы отметили ранее, “МЮ” одолел “Ньюкасл”, который, ободренный арабскими инвестициями, только учился балансировать в двух-трех соревнованиях одновременно. В 2024-м — досталось “Сити”, выложившемуся в соперничестве с “Арсеналом” за АПЛ и подошедшему к дерби Манчестера хоть и счастливо возбужденным, но все же эмоционально выжатым. Вот вам и причина для поражений.

К сожалению, “Тоттенхэм” не наделен аналогичным скиллом. Да, за последние десять лет “шпоры” приняли участие в двух финалах Кубка английской лиги (2015, 2021), в 2019-ом предстали на “Ванда Метрополитано” перед “Ливерпулем”, но получили ли что-то от этого?

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы: победа "Тоттенхэма" - 2.90; ничья - 3.49; победа "Манчестер Юнайтед" - 2.51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

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УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Да, присутствуют набитые шишки, которые можно было бы охарактеризовать как ценный опыт. Но на самом деле это мало о чем говорит, ибо ни одна из попыток не подытожилась успехом и не позволила преодолеть психологический барьер.

А вот “Манчестеру” не привыкать ограничиваться тем, что плохо лежит, причем в этом конкретном случае ЛЕ еще и даст такие весомые плюсы, как ЛЧ и пополнение бюджета в дни, когда в клубе движутся в направлении интенсивных сокращений.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine