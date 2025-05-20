Когда второй шанс сияет ярче. В чём шарм финала Лиги Европы

Если в двух других финалах еврокубков встречаются команды, которые в своих чемпионатах либо борются за чемпионство либо уже ими стали (Лига Чемпионов), или ведут борьбу за высокие позиции у себя в стране (Лига Конференций), финал второго по значимости турнира в Европе проведут хоть и статусные топ-клубы, но всё же команды с "подвалов" турнирной таблицы АПЛ.

"Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед". В разных социальных сетях над этим матчем уже давно "ходят шутки", что показывает неготовность общества к финальному матчу, ключевыми игроками которого являются провалившиеся и разочаровавшие "армии" своих фанатов клубы аутсайдеры. Но действительно ли этот финал заслуживает шуток?

Начнём с Английской Премьер-лиги, где команды сыграли два матча, и в обоих победили "шпоры": 0:3 на выезде и минимально 1:0 дома. Перетягивает ли на себя лондонский клуб статус фаворита из-за результатов противостояний в чемпионате? Конечно, нет, потому что все прекрасно понимают, что вес ответственности финального поединка и настрои команд совсем иные, чем в сезоне, который тем более и так шёл неудачно.

В Лиге Европы команд в этом сезоне можно назвать успешными. Кто следил за ходом событий в турнире, знает, что “красные дьяволы” заняли третье место в общей группе, а их оппонент расположился на позиции ниже - четвертым. Интересно, что в АПЛ схожая картина, но там 16-е и 17-е места соответственно (из 20 команд). "Тоттенхэм" не без проблем поочередно прошел нидерландский "АЗ", немецкий "Айнтрахт" и "Буде-Глимт" из Норвегии. Манкунианцы так же тяжело, но прошли "Реал Сосьедад", французский "Лион" и "Атлетик" из Бильбао. Будем откровенны, уже после первого полуфинального противостояния пара финалистов четко "вырисовывалась", и всем было понятно, что это представители "туманного Альбиона".

Если вспоминать, как "Юнайтед" попал в эту Лигу Европы, следует сказать, что это не заслуга легального для еврокубков места в чемпионате, а также победа в финале другого турнира – Кубка Англии. В конце прошлого сезона, где "Манчестер Сити" гарантировал себе чемпионство в Премьер-лиге и вышел играть не с полной мотивацией, в противоположность безгранично мотивированному "МЮ", занявшему восьмое место в чемпионате и "пролетевшему" мимо всех возможных европейских соревнований. Именно там красные начали свой путь в турнире, обыграв действующих чемпионов Англии и, что крайне принципиально, местных конкурентов.

"Возможно, это произойдет впервые, когда команда, выйдя в турнир благодаря победе в Кубке своей лиги, проведя такой плохой сезон, победит и в Лиге Европы", – написало FourFourTwo. Также, учитывая эти факты, авторитетное английское издание опубликовало материал накануне финала, назвав "Манчестер Юнайтед" лучшей кубковой командой в Европе. Пожалуй, именно победы в финалах во время не слишком удачных сезонов дают право носить такой статус клубу из красной части Манчестера.

Команда, ныне Рубена Аморима, который кстати обязан своему предшественнику Эрику Тен Гагу за выигранный финал у "Сити", может похвастаться победой этого европейского трофея совсем недавно, в сезоне 2016/17 англичане победили "Аякс" и подняли кубок.

"Тоттенхэм" до сих пор не может похвастаться ни одним трофеем в современной истории. Причём по-настоящему провальным за последнее время можно назвать только этот сезон. Все уже давно привыкли, что клуб является серьезной боевой единицей в АПЛ и регулярно претендует не то что на еврокубки, а на попадание в зону Лиги Чемпионов. "Шпоры", несомненно, давно являются топ-клубом, правда, топ-клубом без трофея (конечно, одно другому может противоречить). Сезон 18/19 тому яркий пример, потому что тогда команда ещё Маурисио Почеттино дошла до финала Чемпионской лиги, уступив там “праймовому” "Ливерпулю" Юргена Клоппа со счетом 0:2.

Австралийский тренер греческого происхождения Анже Постекоглу, вероятно, покинет команду по окончании этого сезона, но "подсластить" сезон может выигранный трофей. В таком случае тренер точно войдет в историю клуба и в глазах болельщиков станет настоящей мессией.

Лазареты клубов не пусты, а наоборот, достаточно переполнены. У лондонцев, по имеющейся информации, не сыграют такие ключевые игроки как: Кулусевский, Драгушин, Бергвалль, Мэддисон. У "МЮ" потери в лице Далота, Йоро, Мартинеса, Де Лигта и Зиркзе.

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В следующем сезоне АПЛ может похвастаться шестью представителями в лучшем клубном турнире Европы, туда отправится первая пятерка чемпионата и победитель этого финала. Путевка в Лигу чемпионов может добраться до одной из худших команд собственной лиги, как минимум, это звучит интригующе и интересно.

Финальный матч пройдет в среду на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао и начнется в 22:00 по киевскому времени.