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Три ключевых игрока Манчестер Юнайтед вернулись к тренировкам перед финалом Лиги Европы
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три ключевых игрока "Манчестер Юнайтед" вернулись к тренировкам перед финалом Лиги Европы.
Сегодня, во вторник 20-го мая, вместе с командой "красных дьяволов" к поединку с "Тоттенхэмом" готовились Джошуа Зиркзе, Лени Йоро и Диогу Далот, которые успели восстановиться под повреждений.
Заметим, что 23-летний нидерландский нападающий и 26-летний португальский защитник пропустили около месяца из-за травм, а 19-летний французский защитник пропустил прошлый матч с "Челси" (1:0) в АПЛ.
Josh, Leny and Diogo are back in training ahead of the #UEL final ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) May 20, 2025
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Напомним, что финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" состоится в Бильбао на арене "Сан-Мамес" в среду, 21-го мая. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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