Три ключевых игрока "Манчестер Юнайтед" вернулись к тренировкам перед финалом Лиги Европы.

Сегодня, во вторник 20-го мая, вместе с командой "красных дьяволов" к поединку с "Тоттенхэмом" готовились Джошуа Зиркзе, Лени Йоро и Диогу Далот, которые успели восстановиться под повреждений.

Заметим, что 23-летний нидерландский нападающий и 26-летний португальский защитник пропустили около месяца из-за травм, а 19-летний французский защитник пропустил прошлый матч с "Челси" (1:0) в АПЛ.

Josh, Leny and Diogo are back in training ahead of the #UEL final ????#MUFC