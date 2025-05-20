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Андре Онана рассказал, может ли он помочь Манчестер Юнайтед победить в финале Лиги Европы

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Андре Онана рассказал, может ли он помочь Манчестер Юнайтед победить в финале Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана назвал аспект, который может стать решающим для его команды в финале Лиги Европы, который состоится в среду, 21-го мая, в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".

"Мы уже играли здесь, когда встречались в полуфинале с "Атлетиком", поэтому мы хорошо знаем этот стадион. Это прекрасная арена, где всегда царит прекрасная атмосфера. Мы там уже победили, поэтому возвращаемся туда очень взволнованы, однако надеемся, что снова одержим победу".

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Атлетик" в Бильбао со счетом 3:0 в первом полуфинальном матче Лиги Европы, а их противостояние по итогам двух матчей закончилось в пользу "красных дьяволов" — 7:1.

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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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