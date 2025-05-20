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Андре Онана рассказал, может ли он помочь Манчестер Юнайтед победить в финале Лиги Европы
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Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана назвал аспект, который может стать решающим для его команды в финале Лиги Европы, который состоится в среду, 21-го мая, в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".
"Мы уже играли здесь, когда встречались в полуфинале с "Атлетиком", поэтому мы хорошо знаем этот стадион. Это прекрасная арена, где всегда царит прекрасная атмосфера. Мы там уже победили, поэтому возвращаемся туда очень взволнованы, однако надеемся, что снова одержим победу".
Back to Bilbao ????— Manchester United (@ManUtd) May 20, 2025
????️ @AndreyOnana #MUFC || @WOWHYDRATE pic.twitter.com/C6qoA7n2y7
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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Атлетик" в Бильбао со счетом 3:0 в первом полуфинальном матче Лиги Европы, а их противостояние по итогам двух матчей закончилось в пользу "красных дьяволов" — 7:1.
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