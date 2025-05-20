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Экс-защитник Манчестер Юнайтед высказал поддержку команде перед финалом Лиги Европы. Текст и ВИДЕО обращения
Мотивировал?
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" высказал поддержку команде перед финалом Лиги Европы
Патрис Эвра хотел приехать в Бильбао для поддержки бывшей команды. Но у экс-футболиста умерла сестра и он вынужден поехать на её похороны в Париж.
Эвра привёл в пример близкого человека, рассказав, что она боролась с раком 20 лет и попросил команду бороться на поле так же.
"Привет, парни! Я должен был приехать в Бильбао и выказать поддержку. Поделиться позитивной энергией.
Но к сожалению, я должен поехать в Париж на похороны своей сестры в день финала. Ей было 56 лет, она боролась с раком 20 лет. Стойко сражалась.
И вот чего я хочу от вас, парни, завтра – просто сражайтесь. Пролейте кровь за эту футболку, за болельщиков, за персонал. За людей в Манчестере, за болельщиков по всему миру. Никаких оправданий, это ваша обязанность завтра.
Переживаю за вашего тренера Аморима, которого поддерживаю и в которого верю. Побеждаете вы или проигрываете.
Выложитесь, парни. Это будет топ-матч. "Тоттенхэму" тоже есть, что терять. Они рядом в таблице АПЛ, не выигрывали трофеи. Это огромный шанс для них.
Но нет никаких оправданий. Мы – "Манчестер Юнайтед". Многих ли фанатов вы знаете, которые путешествуют по миру и верят, знают, что они будут праздновать после матча. Потому что они верят в вас, парни, несмотря ни на что.
Потому что мы можем сделать это. Мы можем сделать это, парни. Как я сказал. Пролейте кровь за эту футболку, историю. Подумайте о людях, ваших семьях. О чём бы то ни было.
Нет другого пути, кроме победы. Не думайте о себе. Это отбор в Лигу Чемпионов. Так что мы даже готовим будущее на следующий год.
Так что, парни, знайте. Я буду далеко. Я рассчитываю на вас. Вперёд "Манчестер Юнайтед"!", - сказал экс-футболист.
I BELIEVE IN YOU GUYS ❤️ @ManUtd #ilovethisgame #positive4evra #forevrared pic.twitter.com/R0sO1yFHTn— Patrice Evra (@Evra) May 20, 2025
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Напомним, что финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" состоится 21 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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