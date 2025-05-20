Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом финала Лиги Европы?

Если вычеркнуть из таблицы АПЛ три клуба, которые официально вылетают в Чемпионшип, то "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" являются главными неудачниками нынешнего сезона. Как ни странно, дела в еврокубках у них проходили куда лучше и именно эти команды встретятся в решающем матче Лиги Европы.

Это именно тот случай, когда мы говорим не только о мотивации выиграть трофей и порадовать болельщиков, особенно это касается "Тоттенхэма", для которого это может стать первым европейским трофеем в истории и просто первым трофеем с 2008 года. Здесь мы говорим и о попадании в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

То есть оба коллектива откровенно провалились, все это понимают, ужаснее провести сезон почти невозможно. Впрочем все это можно компенсировать победой в Лиге Европы. Просто выиграть один матч и сезон спасен. Только одна из команд имеет шанс это сделать, другая же с позором останется ни с чем.

В полуфиналах они разобрались с соперниками разного калибра. "Тоттенхэм" дважды одолел "Буде/Глимт", а "Манчестер Юнайтед" неожиданно легко справился с "Атлетиком" из Бильбао. Остается последний шаг.

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Когда финальный матч Лиги Европы для обоих коллективов определяет весь сезон, то градус противостояния возрастает в геометрической прогрессии. К сожалению, "Тоттенхэм" не может подойти к этому матчу в полной боевой готовности, у них травмированы Кулусевски и Маддисон, действительно болезненные казни накануне. Да "шпоры" еще и не очень привыкли играть под таким невероятным давлением.

Несмотря на то, что "Тоттенхэм" выиграл каждый из трех матчей против "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, букмекерская контора "GG BET" считает небольшими фаворитами именно манкунианцев. На победу команды Аморима предлагается коэффициент в 2.50, в то время как на победу "шпор" дают коэффициент 3.00

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы: победа "Тоттенхэма" - 3.00; ничья - 3.37; победа "Манчестер Юнайтед" - 2.50. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!