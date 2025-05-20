Нападающий Манчестер Юнайтед уверяет, что его команда сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло прокомментировал важность победы в финале Лиги Европы для клуба.

"Я думаю, что такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", должен играть в Лиге чемпионов каждый год. Это великий клуб, который заслуживает этого. Мы знаем, что если выиграем этот трофей, то будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть этот трофей".