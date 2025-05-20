  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Нападающий Манчестер Юнайтед уверяет, что его команда сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы

В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Манчестер Юнайтед уверяет, что его команда сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы

Лига Европы

Теперь нужно это показать на поле

Нападающий Манчестер Юнайтед уверяет, что его команда сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло прокомментировал важность победы в финале Лиги Европы для клуба.

"Я думаю, что такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", должен играть в Лиге чемпионов каждый год. Это великий клуб, который заслуживает этого. Мы знаем, что если выиграем этот трофей, то будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть этот трофей".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Тоттенхэмом". Этот поединок состоится в Бильбао на стадионе "Сан Мамес" в среду, 21-го мая. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ
yellow-arrow
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз финала Лиги Европы на 21.05.2025
yellow-arrow
Экс-защитник Манчестер Юнайтед высказал поддержку команде перед финалом Лиги Европы. Текст и ВИДЕО обращения
Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Финал Лиги Европы Амад Диалло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости