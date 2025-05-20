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Нападающий Манчестер Юнайтед уверяет, что его команда сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы
Теперь нужно это показать на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло прокомментировал важность победы в финале Лиги Европы для клуба.
"Я думаю, что такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", должен играть в Лиге чемпионов каждый год. Это великий клуб, который заслуживает этого. Мы знаем, что если выиграем этот трофей, то будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть этот трофей".
Up for it.— Manchester United (@ManUtd) May 19, 2025
???? @AmadDiallo_19#MUFC || #UEL pic.twitter.com/uwLm3vTDJh
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Напомним, что в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Тоттенхэмом". Этот поединок состоится в Бильбао на стадионе "Сан Мамес" в среду, 21-го мая. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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