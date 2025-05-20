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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Триумфатор выйдет в Лигу чемпионов, а проигравший останется без еврокубков на следующий сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 21-го мая, состоится финал Лиги Европы 2024/25. В Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" за трофей будут спорить представители АПЛ – "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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