  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы

Триумфатор выйдет в Лигу чемпионов, а проигравший останется без еврокубков на следующий сезон

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 21-го мая, состоится финал Лиги Европы 2024/25. В Бильбао на стадионе "Сан-Мамес" за трофей будут спорить представители АПЛ – "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ
yellow-arrow
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз финала Лиги Европы на 21.05.2025
yellow-arrow
Нападающий Манчестер Юнайтед уверяет, что его команда сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости