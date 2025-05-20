Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ

В начале этого сезона наставник "Тоттенхэма" заявил, что обычно на свой второй сезон в клубе он выигрывает трофеи. Это все выглядело смешно в течение сезона в АПЛ, но они в финале Лиги Европы. Мотивация выиграть этот трофей невероятная. Здесь речь не только о том, чтобы прервать длинную безтрофейную серию, но и попасть в Лигу Чемпионоив, что полностью спасет проваленный сезон в национальном чемпионате. Последний шаг, впрочем готовы ли "шпоры" к этому последнему шагу?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 21 мая.

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