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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ
Сдержит ли свое слово Анге Постекоглу?
Getty Images / Global Images Ukraine
В начале этого сезона наставник "Тоттенхэма" заявил, что обычно на свой второй сезон в клубе он выигрывает трофеи. Это все выглядело смешно в течение сезона в АПЛ, но они в финале Лиги Европы. Мотивация выиграть этот трофей невероятная. Здесь речь не только о том, чтобы прервать длинную безтрофейную серию, но и попасть в Лигу Чемпионоив, что полностью спасет проваленный сезон в национальном чемпионате. Последний шаг, впрочем готовы ли "шпоры" к этому последнему шагу?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 21 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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