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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ
Кто из них спасет абсолютно проваленный сезон?
Getty Images / Global Images Ukraine
Битва в финале Лиги Европы сводится далеко не только к трофею и важности его поднятия над головой. Этот финал - билет для обоих клубов к спасению полностью проваленного сезона. Побеждай здесь и попадай в Лигу Чемпионов. Тогда можно и забыть, на каком месте ты находишься и что происходило предыдущие месяцы. Все это будет решаться в одном матче. Можно лишь представить, насколько будет кипеть атмосфера как на трибунах, так и на поле.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 21 мая.
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Лига Европы. Финал
21 мая. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"
Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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