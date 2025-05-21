Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ

Битва в финале Лиги Европы сводится далеко не только к трофею и важности его поднятия над головой. Этот финал - билет для обоих клубов к спасению полностью проваленного сезона. Побеждай здесь и попадай в Лигу Чемпионов. Тогда можно и забыть, на каком месте ты находишься и что происходило предыдущие месяцы. Все это будет решаться в одном матче. Можно лишь представить, насколько будет кипеть атмосфера как на трибунах, так и на поле.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 21 мая.

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Лига Европы. Финал

21 мая. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

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