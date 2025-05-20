Фернандеш: Победа в финале Лиги Европы - уникальный шанс для Манчестер Юнайтед

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш поделился своими мыслями относительно предстоящего финала Лиги Европы против "Тоттенхэма".

"Мы знаем, что в чемпионате наш путь был далеким от идеала, но теперь, 21-го числа, у нас будет шанс выиграть европейский финал. И это момент, такая возможность, которая выпадает не каждому. Это уникальный шанс для нас - выиграть трофей для этого клуба. Мы знаем, насколько важно для "Юнайтед" добывать трофеи и насколько клуб привык к победам. А для меня лично - поскольку я уже играл в финале, но не смог победить - надеюсь, что вторая попытка будет удачной.

Финал есть финал - неважно, против кого мы играем, и знаем ли мы команду или нет. Ни один финал не похож на игру лиги, даже когда в нем участвуют две команды, которые прекрасно знают друг друга", - сказал футболист.