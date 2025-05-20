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Фернандеш: Победа в финале Лиги Европы - уникальный шанс для Манчестер Юнайтед

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Игрок настроен на победу МЮ

Фернандеш: Победа в финале Лиги Европы - уникальный шанс для Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш поделился своими мыслями относительно предстоящего финала Лиги Европы против "Тоттенхэма".

"Мы знаем, что в чемпионате наш путь был далеким от идеала, но теперь, 21-го числа, у нас будет шанс выиграть европейский финал. И это момент, такая возможность, которая выпадает не каждому. Это уникальный шанс для нас - выиграть трофей для этого клуба. Мы знаем, насколько важно для "Юнайтед" добывать трофеи и насколько клуб привык к победам. А для меня лично - поскольку я уже играл в финале, но не смог победить - надеюсь, что вторая попытка будет удачной.

Финал есть финал - неважно, против кого мы играем, и знаем ли мы команду или нет. Ни один финал не похож на игру лиги, даже когда в нем участвуют две команды, которые прекрасно знают друг друга", - сказал футболист.

Добавим, что матч "Тоттенхэм" - "МЮ" стартует 21 мая в 22:00 по Киеву.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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