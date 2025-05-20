Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандеш: Победа в финале Лиги Европы - уникальный шанс для Манчестер Юнайтед
Игрок настроен на победу МЮ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш поделился своими мыслями относительно предстоящего финала Лиги Европы против "Тоттенхэма".
"Мы знаем, что в чемпионате наш путь был далеким от идеала, но теперь, 21-го числа, у нас будет шанс выиграть европейский финал. И это момент, такая возможность, которая выпадает не каждому. Это уникальный шанс для нас - выиграть трофей для этого клуба. Мы знаем, насколько важно для "Юнайтед" добывать трофеи и насколько клуб привык к победам. А для меня лично - поскольку я уже играл в финале, но не смог победить - надеюсь, что вторая попытка будет удачной.
Финал есть финал - неважно, против кого мы играем, и знаем ли мы команду или нет. Ни один финал не похож на игру лиги, даже когда в нем участвуют две команды, которые прекрасно знают друг друга", - сказал футболист.
Добавим, что матч "Тоттенхэм" - "МЮ" стартует 21 мая в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Андриевский: Бурда после победы Колоса над Карпатами написал: "Чем еще можем помочь?"
- Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
- Три ключевых игрока Манчестер Юнайтед вернулись к тренировкам перед финалом Лиги Европы
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка