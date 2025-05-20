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Капитан Тоттенхэма - о финале ЛЕ: Я просто хочу выиграть трофей

Лига Европы

Сон Хын Мин выступил на предматчевой пресс-конференции

Капитан Тоттенхэма - о финале ЛЕ: Я просто хочу выиграть трофей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Тоттенхэма" Сон Хын Мин поделился своими ожиданиями накануне финального матча Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

"Это было бы очень особенным и стало бы историческим моментом. Я здесь 10 лет, и я просто хочу выиграть трофей, чего никто не делал за те 10 лет, что я здесь.

Завтра будет большой день для клуба, ребят и для меня", - заявил Сон Хын Мин.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" стартует 21 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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