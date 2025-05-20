Капитан Тоттенхэма - о финале ЛЕ: Я просто хочу выиграть трофей

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хын Мин поделился своими ожиданиями накануне финального матча Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

"Это было бы очень особенным и стало бы историческим моментом. Я здесь 10 лет, и я просто хочу выиграть трофей, чего никто не делал за те 10 лет, что я здесь.

Завтра будет большой день для клуба, ребят и для меня", - заявил Сон Хын Мин.