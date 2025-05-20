Магуайр: Болельщики Манчестер Юнайтед заслуживают победы в Лиге Европы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о невероятной поддержке болельщиков, которую "красные дьяволы" получали на протяжении всего сезона.

"Болельщики были просто невероятными в этом сезоне, нас, игроков, удивляет, насколько сильно они нас поддерживают. Мы слишком часто их разочаровывали. Мы подарили им несколько хороших моментов в Лиге Европы и прекрасные воспоминания, например, победу в дерби на "Этихаде" и другие вещи.

Именно поэтому, я думаю, они заслуживают этого. У нас есть прекрасная возможность выиграть финал Лиги Европы и подарить им радость", - сказал футболист.