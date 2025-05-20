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Магуайр: Болельщики Манчестер Юнайтед заслуживают победы в Лиге Европы

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Харри благодарен за невероятную поддержку болельщиков МЮ

Магуайр: Болельщики Манчестер Юнайтед заслуживают победы в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о невероятной поддержке болельщиков, которую "красные дьяволы" получали на протяжении всего сезона.

"Болельщики были просто невероятными в этом сезоне, нас, игроков, удивляет, насколько сильно они нас поддерживают. Мы слишком часто их разочаровывали. Мы подарили им несколько хороших моментов в Лиге Европы и прекрасные воспоминания, например, победу в дерби на "Этихаде" и другие вещи.

Именно поэтому, я думаю, они заслуживают этого. У нас есть прекрасная возможность выиграть финал Лиги Европы и подарить им радость", - сказал футболист.

Добавим, что матч "Тоттенхэм" - "МЮ" в рамках финала ЛЕ стартует 21 мая в 22:00 по Киеву.

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Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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