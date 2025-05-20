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Магуайр: Болельщики Манчестер Юнайтед заслуживают победы в Лиге Европы
Харри благодарен за невероятную поддержку болельщиков МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о невероятной поддержке болельщиков, которую "красные дьяволы" получали на протяжении всего сезона.
"Болельщики были просто невероятными в этом сезоне, нас, игроков, удивляет, насколько сильно они нас поддерживают. Мы слишком часто их разочаровывали. Мы подарили им несколько хороших моментов в Лиге Европы и прекрасные воспоминания, например, победу в дерби на "Этихаде" и другие вещи.
Именно поэтому, я думаю, они заслуживают этого. У нас есть прекрасная возможность выиграть финал Лиги Европы и подарить им радость", - сказал футболист.
Добавим, что матч "Тоттенхэм" - "МЮ" в рамках финала ЛЕ стартует 21 мая в 22:00 по Киеву.
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