  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Тоттенхэма - о финале Лиги Европы: Разговоры о том, что вы ничего не выиграли могут исчезнуть в один миг

В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Тоттенхэма - о финале Лиги Европы: Разговоры о том, что вы ничего не выиграли могут исчезнуть в один миг

Лига Европы

Специалист настроен оптимистично

Тренер Тоттенхэма - о финале Лиги Европы: Разговоры о том, что вы ничего не выиграли могут исчезнуть в один миг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выступил на пресс-конференции накануне матча финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

"Как только вы выиграли - а на кону значительный трофей - все это уходит. Все эти разговоры о том, что вы ничего не выиграли, мне кажется, исчезнут в один миг.

Не имеет значения, насколько хорош ваш стадион, болельщики или тренировочная база; неважно, были ли вы вторыми в лиге, пока не выиграете что-нибудь", - отметил Постекоглу.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" состоится 21 мая в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеТоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ
По теме
yellow-arrow
Магуайр: Болельщики Манчестер Юнайтед заслуживают победы в Лиге Европы
yellow-arrow
Капитан Тоттенхэма - о финале ЛЕ: Я просто хочу выиграть трофей
yellow-arrow
Фернандеш: Победа в финале Лиги Европы - уникальный шанс для Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости