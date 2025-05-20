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Тренер Тоттенхэма - о финале Лиги Европы: Разговоры о том, что вы ничего не выиграли могут исчезнуть в один миг
Специалист настроен оптимистично
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выступил на пресс-конференции накануне матча финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
"Как только вы выиграли - а на кону значительный трофей - все это уходит. Все эти разговоры о том, что вы ничего не выиграли, мне кажется, исчезнут в один миг.
Не имеет значения, насколько хорош ваш стадион, болельщики или тренировочная база; неважно, были ли вы вторыми в лиге, пока не выиграете что-нибудь", - отметил Постекоглу.
Напомним, что финальный матч Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" состоится 21 мая в 22:00 по киевскому времени.
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