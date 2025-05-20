Тренер Манчестер Юнайтед: Победа в Лиге Европы не изменит сезон, но придаст сил

Накануне финального матча Лиги Европы УЕФА, в котором "Манчестер Юнайтед" встретится с "Тоттенхэмом", главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим поделился своими ожиданиями от поединка и его влияния на команду.

"Люди будут смотреть на нашу команду по-другому, если мы выиграем европейский титул; это поможет нам в будущем. Но это не изменит сезон.

У нас есть более важные дела, чтобы вернуть клуб на вершину; завтрашний день может помочь и дать нам силы сделать то, что мы должны сделать".