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Тренер Манчестер Юнайтед: Победа в Лиге Европы не изменит сезон, но придаст сил

Лига Европы

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Манчестер Юнайтед: Победа в Лиге Европы не изменит сезон, но придаст сил

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне финального матча Лиги Европы УЕФА, в котором "Манчестер Юнайтед" встретится с "Тоттенхэмом", главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим поделился своими ожиданиями от поединка и его влияния на команду.

"Люди будут смотреть на нашу команду по-другому, если мы выиграем европейский титул; это поможет нам в будущем. Но это не изменит сезон.

У нас есть более важные дела, чтобы вернуть клуб на вершину; завтрашний день может помочь и дать нам силы сделать то, что мы должны сделать".

Напомним, что финальный матч Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" стартует 21 мая в 22:00 по киевскому времени.

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