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Защитник Ман Юнайтед: Аморим очень расстраивается каждый раз, когда мы проигрываем

Лига Европы
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Ожидания высокие перед решающим поединком

Защитник Ман Юнайтед: Аморим очень расстраивается каждый раз, когда мы проигрываем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро дал комментарий перед финалом Лиги Европы против "Тоттенхэма".

"Победа в финале является нашим главным приоритетом, поскольку мы попадем в еврокубки в следующем сезоне. В Премьер-лиге мы также выкладываемся на полную, мы должны отыскать то, чего нам не хватало. А в Лиге Европы у нас все хорошо, так что это положительный момент.

Тренер дает нам подсказки, а мы стараемся применить их на поле. Я знаю, что ему (Рубену Амориму - прим.) нелегко, потому что он очень хочет добиться успеха в клубе и в АПЛ. Он очень расстраивается каждый раз, когда мы проигрываем. Он - тренер, который также был футболистом очень высокого уровня. Он нас понимает. Он очень хорошо знает, как управлять игроками и их поведением.

Как только я перешел сюда, я знал, что мы играем в Лиге Европы и наша цель - пройти как можно дальше и выиграть ее. Сейчас мы в финале, но, на мой взгляд, мы еще ничего не достигли, мы не закончили работу. Скажем так, мы должны выиграть этот финал, иначе это ничего не будет значить. Выход в финал ничего не дает. Нам нужно закончить дело», - сказал француз.

Матч между "Тоттенхэмом" и "Ман Юнайтед" состоится сегодняЮ 21 мая. Начало - в 22:00.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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