"Тогда у нас появился импульс победить в Лиге Европы". Хавбек Тоттенхэма назвал переломный матч турнира

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур сказал, что его команда почувствовала дополнительную мотивацию выиграть Лигу Европы в течение четвертьфинального противостояния с "Айнтрахом" (2:1 по сумме двух встреч).

"Это удивительно - я стараюсь наслаждаться моментом. Это мой первый финал еврокубка, и у меня приятное ощущение от игры в первом финале. Хочу насладиться моментом вместе с партнерами по команде, а также с моей семьей. Мне кажется, что матч с "Айнтрахтом" на выезде был самым важным на пути к финалу. Тогда мы почувствовали импульс к победе в турнире. Кроме того, после той игры мы стали отлично действовать в защите", - считает уругваец.

В финале Лиги Европы "шпоры" сегодн сыграют против "Манчестер Юнайтед".



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