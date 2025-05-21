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"Тогда у нас появился импульс победить в Лиге Европы". Хавбек Тоттенхэма назвал переломный матч турнира

Лига Европы
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Разбудили аппетит

"Тогда у нас появился импульс победить в Лиге Европы". Хавбек Тоттенхэма назвал переломный матч турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур сказал, что его команда почувствовала дополнительную мотивацию выиграть Лигу Европы в течение четвертьфинального противостояния с "Айнтрахом" (2:1 по сумме двух встреч).

"Это удивительно - я стараюсь наслаждаться моментом. Это мой первый финал еврокубка, и у меня приятное ощущение от игры в первом финале. Хочу насладиться моментом вместе с партнерами по команде, а также с моей семьей.

Мне кажется, что матч с "Айнтрахтом" на выезде был самым важным на пути к финалу. Тогда мы почувствовали импульс к победе в турнире. Кроме того, после той игры мы стали отлично действовать в защите", - считает уругваец.

В финале Лиги Европы "шпоры" сегодн сыграют против "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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