Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Тогда у нас появился импульс победить в Лиге Европы". Хавбек Тоттенхэма назвал переломный матч турнира
Разбудили аппетит
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур сказал, что его команда почувствовала дополнительную мотивацию выиграть Лигу Европы в течение четвертьфинального противостояния с "Айнтрахом" (2:1 по сумме двух встреч).
"Это удивительно - я стараюсь наслаждаться моментом. Это мой первый финал еврокубка, и у меня приятное ощущение от игры в первом финале. Хочу насладиться моментом вместе с партнерами по команде, а также с моей семьей.
Мне кажется, что матч с "Айнтрахтом" на выезде был самым важным на пути к финалу. Тогда мы почувствовали импульс к победе в турнире. Кроме того, после той игры мы стали отлично действовать в защите", - считает уругваец.
В финале Лиги Европы "шпоры" сегодн сыграют против "Манчестер Юнайтед".
Читайте такжеЗащитник Тоттенхэма - о финале ЛЕ: Мы уверены, но нужно быть сконцентрированными на 200%
Популярное сейчас
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина
- Кривбасс летом покинут сразу шесть футболистов
- Уверенно берут то, что плохо лежит. Черта МЮ, которая позволит выиграть Лига Европы
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака