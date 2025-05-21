Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это был ужас", - Ванат позволил себе "наехать" на менеджмент Динамо
Все из-за еврокубковых матчей прошлого сезона
Фото: ФК Динамо Київ
Форвард "
– Какие надежды связываешь со следующим сезоном?
– Не люблю прогнозов и громких заявлений. Конечно, я мог бы сейчас сказать, что мы выиграем чемпионат Украины, пробьемся в Лигу чемпионов и выиграем и ее, но все должно быть постепенно. Если ежедневно будем работать, то снова сможем добиться положительных результатов. Если не будем, то будут такие результаты как два года назад, когда мы закончили на четвертом месте.
– Ты рад возвращению в Люблин в еврокубках со следующего сезона?
– Я был бы рад возвращению в Киев. А в Люблин, конечно, легче ездить – ночь на поезде и еще час на автобусе. Там хороший стадион, многие украинцы приходят. Это лучше, чем ехать в Гамбург.
– То, что пришлось весь основной этап Лиги Европы ездить в Гамбург, сильно отразилось на результатах?
– Это был ужас, если честно! Это ужасный опыт, по моему мнению, для футбольного клуба "Динамо" Киев. Мало того, сколько ехать туда, а на каких мы там полях играли! Поле там было – это кошмар. Однако все ошибаются, все люди. Менеджмент заключил, договорился с Люблином, и на том спасибо.
Популярное сейчас
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина
- Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая
- Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз финала Лиги Европы на 21.05.2025
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака