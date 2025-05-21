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Выявляли победителя? Английские фанаты спровоцировали драку накануне финала Лиги Европы
Болельщики Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма отметились позорным поведением в Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английские болельщики спровоцировали драку накануне финала Лиги Европы в Сан-Себастьяне, что в 77 километрах от Бильбао, где сегодня, 21-го мая, на стадионе "Сан-Мамес" состоится решающий матч этого турнира между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом". Ожидается, что всего в Испанию отправились около 80 тысяч британцев.
Вечером 20-го мая на одной из улиц Сан-Себастьяна началась стычка из-за оскорблений, а затем несколько болельщиков начали бросать различные предметы друг в друга, однако, когда на месте появилась полиция, ситуация успокоилась. Не обошлось без пострадавших, однако обошлось без госпитализированных в больницы. Также никто не был арестован.
Один из свидетелей драки опубликовал видео в соцсетях:
Aficionados ingleses provocan altercados violentos en la Parte Vieja donostiarra #donostia #sansebastian #EuropaLeagueFinal https://t.co/DFg9dyIXjI pic.twitter.com/2J85lyJkzr— El Diario Vasco (@diariovasco) May 20, 2025
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Подчеркнем, что "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм "получили квоту в виде 15 тысяч билетов для каждого клуба на финал Лиги Европы. А в целом стадион "Сан-Мамес" вмещает около 53 тысяч болельщиков.
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