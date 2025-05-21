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Полузащитник Манчестер Юнайтед: Играть в финале – это определённо привилегия
Сказал по делу
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" рассказал об эмоциях перед финальным матчем.
По словам Каземиро, финал Лиги Европы – привилегия для клуба в тяжёлый сезон. Для футболиста это ещё один важный матч в его карьере.
"Думаю, что это еще один важный финал в моей карьере. Без сомнения, играть в финале Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" в это время, особенно с учетом того, какой у нас был сезон, со взлетами и падениями команды, переходом, сменой тренера, это определенно привилегия.
Как я люблю говорить, это будет сложно, но для нас это привилегия играть в финале Лиги Европы", - заявил Каземиро.
В этом сезоне бразильский полузащитник сыграл в 40-ка матчах "Манчестер Юнайтед", в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Тоттенхэмом" в финале Лиги Европы 21 мая. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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