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Полузащитник Манчестер Юнайтед: Играть в финале – это определённо привилегия

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Сказал по делу

Полузащитник Манчестер Юнайтед: Играть в финале – это определённо привилегия

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" рассказал об эмоциях перед финальным матчем.

По словам Каземиро, финал Лиги Европы – привилегия для клуба в тяжёлый сезон. Для футболиста это ещё один важный матч в его карьере.

"Думаю, что это еще один важный финал в моей карьере. Без сомнения, играть в финале Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" в это время, особенно с учетом того, какой у нас был сезон, со взлетами и падениями команды, переходом, сменой тренера, это определенно привилегия.

Как я люблю говорить, это будет сложно, но для нас это привилегия играть в финале Лиги Европы", - заявил Каземиро.

В этом сезоне бразильский полузащитник сыграл в 40-ка матчах "Манчестер Юнайтед", в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Тоттенхэмом" в финале Лиги Европы 21 мая. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
ESPN Brazil
Опубликовал: Владислав Прийменко
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