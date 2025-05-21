Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Тоттенхэма высказался о финале Лиги Европы: Мы все хотим победить
Команда хочет сотворить историю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Тоттенхэма" высказался о финале Лиги Европы.
Дестини Удоджи отметил, что в еврокубках "Тоттенхэм" выступил на высшем уровне и футболисты хотят победить в финальном матче турнира.
"Победа была бы фантастической. Это мог бы быть мой первый трофей: это бы много значило. Это было бы что-то действительно важное, учитывая также трудный сезон, который мы провели. Это был тяжелый сезон из-за множества травм, которые у нас были: они являются важной частью того, что произошло с нами.
Однако в Европе команда сумела сохранить единство и всегда выступать на самом высоком уровне. Творить историю — это то, о чем мы думаем. Мы все хотим победить: прошло много времени с тех пор, как этот клуб поднимал над головой трофей, это стало нашей целью на этот год". – сказал футболист.
Также итальянский защитник рассказал о своём выступлении в сезоне. По его словам, было трудно из-за травм.
"Мой личный сезон был трудным из-за всех травм, которые у меня были, и постоянных попыток вернуться в лучшую форму. Но я стараюсь закончить сезон наилучшим образом, чтобы помочь команде. Сейчас я в порядке.
В начале сезона я восстанавливался после операции, и без хорошей предсезонной подготовки было трудно. Но сейчас, благодаря команде и персоналу, я нахожусь в лучшей форме", - сказал Удоджи.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги Европы 21 мая в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Экс-полузащитник Динамо подал на Бурбаса в суд
- Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере
- Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
- Когда второй шанс сияет ярче. В чём шарм финала Лиги Европы
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака