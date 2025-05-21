Защитник Тоттенхэма высказался о финале Лиги Европы: Мы все хотим победить

Защитник "Тоттенхэма" высказался о финале Лиги Европы.

Дестини Удоджи отметил, что в еврокубках "Тоттенхэм" выступил на высшем уровне и футболисты хотят победить в финальном матче турнира.

"Победа была бы фантастической. Это мог бы быть мой первый трофей: это бы много значило. Это было бы что-то действительно важное, учитывая также трудный сезон, который мы провели. Это был тяжелый сезон из-за множества травм, которые у нас были: они являются важной частью того, что произошло с нами. Однако в Европе команда сумела сохранить единство и всегда выступать на самом высоком уровне. Творить историю — это то, о чем мы думаем. Мы все хотим победить: прошло много времени с тех пор, как этот клуб поднимал над головой трофей, это стало нашей целью на этот год". – сказал футболист.

Также итальянский защитник рассказал о своём выступлении в сезоне. По его словам, было трудно из-за травм.

"Мой личный сезон был трудным из-за всех травм, которые у меня были, и постоянных попыток вернуться в лучшую форму. Но я стараюсь закончить сезон наилучшим образом, чтобы помочь команде. Сейчас я в порядке. В начале сезона я восстанавливался после операции, и без хорошей предсезонной подготовки было трудно. Но сейчас, благодаря команде и персоналу, я нахожусь в лучшей форме", - сказал Удоджи.

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги Европы 21 мая в 22:00 по киевскому времени.