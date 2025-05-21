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Сергей Ковалец - о финале ЛЕ: Статистика говорит в пользу Тоттенхэма, но...

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Но эксперт ставит на минимальную победу МЮ

Сергей Ковалец - о финале ЛЕ: Статистика говорит в пользу Тоттенхэма, но...

x.com/EuropaLeague

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Сегодня в испанском Бильбао на стадионе "Сан Мамес" состоится финальный матч Лиги Европы, в котором трофей разыграют "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Юнайтед".

Своим видением этого британского противостояния поделился бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ковалец.

"Без сомнений, что это будет увлекательный поединок, несмотря на то, что в чемпионате Англии оба клуба пребывают в кризисном положении. А победа в этом противостоянии хоть как-то позволит реабилитироваться. При этом не стоит забывать, обладатель трофея получает путевку в Лигу чемпионов, а это очень важный момент для обоих команд, которые занимают 16-е и 17-е место в АПЛ.

Статистика нынешнего сезона говорит о том, что должен победить "Тоттенхэм", который трижды переиграл "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, на мой взгляд, шансов больше как раз у "манкунианцев", у которых лазарет менее заполнен, чем у соперника. Да и класс исполнителей "МЮ" все-таки выше. Поэтому я поставлю на минимальную победу подопечных Рубена Аморима. Счет? 2:1", - сказал Ковалец.

Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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