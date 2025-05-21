Сергей Ковалец - о финале ЛЕ: Статистика говорит в пользу Тоттенхэма, но...

Сегодня в испанском Бильбао на стадионе "Сан Мамес" состоится финальный матч Лиги Европы , в котором трофей разыграют "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Юнайтед".

Своим видением этого британского противостояния поделился бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ковалец.

"Без сомнений, что это будет увлекательный поединок, несмотря на то, что в чемпионате Англии оба клуба пребывают в кризисном положении. А победа в этом противостоянии хоть как-то позволит реабилитироваться. При этом не стоит забывать, обладатель трофея получает путевку в Лигу чемпионов, а это очень важный момент для обоих команд, которые занимают 16-е и 17-е место в АПЛ.

Статистика нынешнего сезона говорит о том, что должен победить "Тоттенхэм", который трижды переиграл "Манчестер Юнайтед". Тем не менее, на мой взгляд, шансов больше как раз у "манкунианцев", у которых лазарет менее заполнен, чем у соперника. Да и класс исполнителей "МЮ" все-таки выше. Поэтому я поставлю на минимальную победу подопечных Рубена Аморима. Счет? 2:1", - сказал Ковалец.