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Аморим и Постекоглу огласили стартовые составы на финал ЛЕ Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Лига Европы
Обновлено

Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени

Аморим и Постекоглу огласили стартовые составы на финал ЛЕ Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Сан-Мемес" принимает финальный матч Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

Анже Постекоглу выставил следующий стартовый состав:

Викарио – Педро Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи – Сарр, Биссума, Бентанкур – Джонсон, Соланке, Ришарлисон

Рубен Аморим выпустил следующих футболистов с первых минут.

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Онана – Шоу, Магуайр, Йоро – Доргу, Фернандеш, Каземиро, Мазрауи – Маунт, Хойлунд, Диалло

На пути к финалу, "Тоттенхэм" прошёл "АЗ", "Айнтрахт" и в полуфинале обыграл норвежский "Будё/Глимт".

"Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Реала Сосьедада", в дополнительное время в четвертьфинале прошли "Лион" и были сильнее испанского "Атлетика", на стадионе которого проходит финал.

До финала обе команды проиграли свои матчи АПЛ. "Тоттенхэм" уступил "Астон Вилле" (0:2), играя резервным составом. "Манчестер Юнайтед" основным составом проиграл "Челси" (0:1)

Финальный матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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