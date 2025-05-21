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Аморим и Постекоглу огласили стартовые составы на финал ЛЕ Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Сан-Мемес" принимает финальный матч Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".
Анже Постекоглу выставил следующий стартовый состав:
Викарио – Педро Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи – Сарр, Биссума, Бентанкур – Джонсон, Соланке, Ришарлисон
Рубен Аморим выпустил следующих футболистов с первых минут.
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Онана – Шоу, Магуайр, Йоро – Доргу, Фернандеш, Каземиро, Мазрауи – Маунт, Хойлунд, Диалло
На пути к финалу, "Тоттенхэм" прошёл "АЗ", "Айнтрахт" и в полуфинале обыграл норвежский "Будё/Глимт".
"Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Реала Сосьедада", в дополнительное время в четвертьфинале прошли "Лион" и были сильнее испанского "Атлетика", на стадионе которого проходит финал.
До финала обе команды проиграли свои матчи АПЛ. "Тоттенхэм" уступил "Астон Вилле" (0:2), играя резервным составом. "Манчестер Юнайтед" основным составом проиграл "Челси" (0:1)
Финальный матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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