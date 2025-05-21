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Экс-нападающий Реала назвал победителя Лиги Европы 2025

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Его мнение

Экс-нападающий Реала назвал победителя Лиги Европы 2025

Фото: Eurosport

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Экс-нападающий "Реала" назвал победителя Лиги Европы 2025.

Гарет Бейл, сыгравший наибольшее количество матчей за "королевский клуб", считает, что "Тоттенхэм" заслужил победить в Лиге Европы.

"Я думаю, что "Тоттенхэму" это определённо пойдёт на пользу. Прошло много времени с тех пор, как мы побеждали. И да, я думаю, что мы это заслужили.

"Тоттенхэм" выиграет финал Лиги Европы. Я думаю, что это будет напряжённая игра, но я думаю, что "Тоттенхэм" выиграет со счётом 2:1", - сказал экс-нападающий.

К слову, Бейл играл за "Тоттенхэм" в сезоне 2007/08 – 2012/13. В 2013 году нападающий перешёл в "Реал".

В сезоне 2020/21 Бейл вернулся в "Тоттенхэм" на правах аренды из испанского клуба.

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Напомним, что финальный матч Лиги Европы состоится 21 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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