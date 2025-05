Легендарный тренер Манчестер Юнайтед посетил музей Атлетика. ФОТО

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" посетил музей "Атлетика".

Сэр Алекс Фергюсон на "Сан-Мемесе" подписал мяч и вымпел со знаменитого матча между командами, состоявшийся в сезоне 2011/12,

⭐️ @ManUtd legend Sir Alex Ferguson visited San Mames’ #ACMuseoa ahead of tonight’s @EuropaLeague final.



He signed a ball and a pennant from our famous 2011/12 tie against the Red Devils.#AthleticClub ???? pic.twitter.com/ga0wXU4EBP