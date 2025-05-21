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Легендарный тренер Манчестер Юнайтед посетил музей Атлетика. ФОТО

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Легендарный тренер Манчестер Юнайтед посетил музей Атлетика. ФОТО

Фото - Athletic

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Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" посетил музей "Атлетика".

Сэр Алекс Фергюсон на "Сан-Мемесе" подписал мяч и вымпел со знаменитого матча между командами, состоявшийся в сезоне 2011/12,

"Манчестер Юнайтед" и "Атлетик" встречались в 1/8 финала. Испанский клуб обыграл английский в двух матчах – 2:3 на "Олд Траффорд" и 2:1 на "Сен-Мемес".

"Атлетик" в том сезоне добрался до финала, в котором уступил мадридскому "Атлетико".

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В финале Лиги Европы встречаются "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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