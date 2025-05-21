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Защитник Манчестер Юнайтед стал вторым самым молодым игроком клуба, вышедшем в финале еврокубка

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Защитник Манчестер Юнайтед стал вторым самым молодым игроком клуба, вышедшем в финале еврокубка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Юнайтед" стал вторым самым молодым игроком клуба, вышедшем в финале еврокубка.

Лени Йоро вышел в стартовом составе "манкуанцев" в возрасте 19 лет и 168 дней. Самым младшим был Брайанн Кидд, который вышел в финале Кубка европейских чемпионов 1968 года в возрасте 19 лет.

В том финале встречались "Манчестер Юнайтед" и "Бенфика". Английский клуб победил со счётом 4:1 в дополнительное время. 90 минут матча закончились со счётом 1:1.

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В финале Лиги Европы встречаются "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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