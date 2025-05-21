Гол или автогол? Тоттенхэм забивает в ворота МЮ в конце первого тайма финала ЛЕ

"Тоттенхэм" в конце первого тайма открыл счет в финальном матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

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Пошла подача Сарра во вратарскую, мяч попадает в Люка Шоу и, похоже, от него и отскакивает в сетку. Джонсон лишь сопровождал снаряд взглядом, как показал повтор.

Текущий счет 1:0.