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Тоттенхэм забивает гол в ворота МЮ в конце первого тайма
Шпоры выигрывают, но впереди еще второй тайм
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" в конце первого тайма открыл счет в финальном матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
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Пошла подача Сарра во вратарскую, мяч попадает в Люка Шоу и, похоже, от него и отскакивает в сетку. Джонсон лишь сопровождал снаряд взглядом, как показал повтор.
Текущий счет 1:0.
Читайте такжеШанс спасти сезон. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция финального матча Лиги Европы
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