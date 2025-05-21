ЛЕ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Анге Постекоглу приносит шпорам первый трофей за 17 лет

Много слов о том, насколько этот финал был важным для обеих команд, было сказано накануне. Это был последний шанс для команд Постекоглу и Аморима хоть как-то спасти свой проваленный во внутреннем чемпионате сезон и все же попасть в Лигу Чемпионов. Все кошмары можно было перечеркнуть сегодняшней победой, поэтому говорить о мотивации от обоих коллективов здесь не приходится. Особенно если говорим о "Тоттенхэме", который не выигрывал трофеев с 2008 года.

Стартовые составы от Аморима и Постекоглу особо не удивили. Разве что в старте все ожидали Сона Хын Мина у "шпор", однако корейский футболист не смог быть полноценно готовым к финалу. Поэтому его невыход в стартовом составе добавился к травмам Кулусевски и Маддисона, о которых было известно накануне. "Юнайтед" вышел в ожидаемом составе, разве что многие ожидали увидеть там Гарначо, а не Маунта, впрочем наставник „дьяволов“ доверился Мейсону.

Игра началась достаточно сумбурно, чувствовалось, что на поле царили нервы и легкий хаос. Атаки обоих коллективов выглядели как будто не спланировано, как будто это все происходило стихийно. Неплохих несколько ударов от Ришарлисона и его партнеров, когда "Юнайтед" едва не забился перед собственными воротами и уже отбивался от них как только мог. Диалло после углового получил неплохую возможность пробить в дальний угол ворот, но немного не попал. То есть обмен моментами был, не без этого. Однако если кто ожидал в этих атаках реальной идеи и исполнения, то зря.

Именно от "Юнайтед" ожидалось больше спокойствия, ведь это коллектив с большим опытом, который далеко не впервые может выиграть трофей. Впрочем, "дьяволы" не излучали уверенности и выглядели не менее нервными, чем их лондонские соперники. Вот такие качели почти без остроты продолжались почти до конца первого тайма, именно тогда После передача от Папе Матар Сарра в штрафную, где Бреннан Джонсон сначала не смог попасть по мячу, но круглый после рикошета от Шоу все же залетел в ближний угол ворот. Коснулся ли Джонсон мяча перед тем, как тот пересек линию ворот? Трудно сказать точно. Но это 1:0 в пользу "шпор" и мы получили шанс наконец увидеть неплохой футбол, когда "Юнайтед" уже есть что терять и они вынуждены атаковать.

Однако когда команды вышли на второй тайм, то не "Юнайтед" полетел атаковать, а скорее команда Постекоглу закрылась, опустив глубже свою защитную и среднюю линии. То есть "Тоттенхэм" сознательно отдал инициативу сопернику и сразу начал играть по счету, от чего создавать остроту "Юнайтед" было непросто. Это также был очень редкий случай, когда Постекоглу отошел от своей философии и стиля и призвал своих подопечных не рисковать.

У "шпор" были свои контратаки, однако почти никогда это не завершалось ничем острым. А "Юнайтед" получили свой замечательный момент после ошибки от Викарио. Вратарь "Тоттенхэма" ошибся на выходе и Хойлунд пробивал по почти пустым воротам, уже с линии круглого успел вынести Микки ван де Вен. А через несколько минут невероятный шанс упустил Фернандеш, когда пробивал головой из очень выгодной позиции, не попал.

В дальнейшем в атаке "шпор" мы практически не видели, а "Юнайтед", логично, создал еще несколько неплохих возможностей, самой острой из которых стал удар головой от Люка Шоу на последних уже минутах матча, но Викарио потащил и спас свою команду. Сказать, что "Юнайтед" как-то невероятно играл и точно заслуживал по крайней мере сравнять? Возможно, и нет. В первом тайме они были слишком пассивными, а во втором да, моменты были, но уже тогда, когда соперник получил преимущество в один гол.

Анге Постекоглу перед стартом сезона говорил, что обычно, на свой второй сезон он выигрывает трофеи. Сказал и слово сдержал. Это первый трофей для "шпор" за 17 лет, они квалифицируются в Лигу Чемпионов на следующий сезон. А для "Манчестер Юнайтед" этот сезон остается катастрофой, которую стоит как можно скорее забыть.

Лига Европы. Финал.

Стадион: "Сан-Мамес" (Бильбао)

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Джонсон (42)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Спенс, 90) — Сарр (Грей, 90), Биссума, Бентанкур — Джонсон (Дансо, 78), Соланке, Ришарлисон (Сон, 67)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Йоро, Магуайр, Шоу — Мазрауи (Далот, 85), Каземиро, Фернандеш, Доргу (Мэйну, 90) — Диалло, Хойлунд (Зиркзе, 71), Маунт (Гарначо, 71)

Предупреждения: ван де Вен (49), Ришарлисон (58), Биссума (68) — Диалло (35), Зиркзе (84), Магуайр (88), Эванс (90+2)