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Пришлось сделать вынужденную замену. Нападающий Тоттенхэма оказался на газоне и не смог продолжить матч

Лига Европы

Хотя и заменённый игрок не в форме

Пришлось сделать вынужденную замену. Нападающий Тоттенхэма оказался на газоне и не смог продолжить матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" оказался на газоне и не смог продолжить матч.

На 65-й минуте Ришарлисон на поле дал знак, что ему требуется замена. После бразилец лёг на газон и тренеру Анже Постекоглу пришлось ему последовать. Вероятнее всего бразилец ранее получил повреждение, но покидал поле сам.

Появился Сон, который ещё не в оптимальной форме.

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Ришарлисон отметился жёлтой карточкой на 58-й минуте матча.

Текстовую трансляцию матч читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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