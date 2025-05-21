Пришлось сделать вынужденную замену. Нападающий Тоттенхэма оказался на газоне и не смог продолжить матч

Нападающий "Тоттенхэма" оказался на газоне и не смог продолжить матч.

На 65-й минуте Ришарлисон на поле дал знак, что ему требуется замена. После бразилец лёг на газон и тренеру Анже Постекоглу пришлось ему последовать. Вероятнее всего бразилец ранее получил повреждение, но покидал поле сам.

Появился Сон, который ещё не в оптимальной форме.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ришарлисон отметился жёлтой карточкой на 58-й минуте матча.

Текстовую трансляцию матч читайте на нашем сайте.