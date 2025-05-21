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Пришлось сделать вынужденную замену. Нападающий Тоттенхэма оказался на газоне и не смог продолжить матч
Хотя и заменённый игрок не в форме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" оказался на газоне и не смог продолжить матч.
На 65-й минуте Ришарлисон на поле дал знак, что ему требуется замена. После бразилец лёг на газон и тренеру Анже Постекоглу пришлось ему последовать. Вероятнее всего бразилец ранее получил повреждение, но покидал поле сам.
Появился Сон, который ещё не в оптимальной форме.
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Ришарлисон отметился жёлтой карточкой на 58-й минуте матча.
Текстовую трансляцию матч читайте на нашем сайте.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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