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SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Тоттенхэма и МЮ в финале Лиги Европы
Кто получил самый высокий балл?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21 мая "Тоттенхэм" минимально победил "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы (1:0).
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Лучшим игроком в этом поединке по версии Sofascore и WhoScored стал голкипер "шпор" Викарио - он получил 8.5 и 8.3 соответственно.
Самую низкую оценку в этом поединке от Sofascore получил Ришарлисон - 6.2, а WhoScored поставил самый низкий балл голкиперу "МЮ" Онана - 5.8.
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