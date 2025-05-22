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SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Тоттенхэма и МЮ в финале Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Кто получил самый высокий балл?

SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Тоттенхэма и МЮ в финале Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

21 мая "Тоттенхэм" минимально победил "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы (1:0).

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Лучшим игроком в этом поединке по версии Sofascore и WhoScored стал голкипер "шпор" Викарио - он получил 8.5 и 8.3 соответственно.

Самую низкую оценку в этом поединке от Sofascore получил Ришарлисон - 6.2, а WhoScored поставил самый низкий балл голкиперу "МЮ" Онана - 5.8.

SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Тоттенхэма и МЮ в финале Лиги Европы - изображение 1SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Тоттенхэма и МЮ в финале Лиги Европы - изображение 2
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