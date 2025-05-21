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Спайдермен? Нет, Микки Ван Де Вен! ВИДЕО, как защитник в бешеном прыжке спас ворота шпор

Лига Европы
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Невероятно

Спайдермен? Нет, Микки Ван Де Вен! ВИДЕО, как защитник в бешеном прыжке спас ворота шпор

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Тоттенхэма" в бешеном прыжке спас ворота шпор.

На 68-й минуте "Манчестер Юнайтед" заработал право на штрафной. Игроки его реализовали и голкипер "Тоттенхэма" Викарио отбил.

Но матч попал к игрокам "Юнайтед" и они пробили по воротам. Рядом был Микки Ван де Вен, который выбил мяч с линии ворот в бешеном прыжке,

Видео момента:

Напомним, что после первого тайма "Тоттенхэм" побеждает "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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