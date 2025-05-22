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Дождались болельщики. Тоттенхэм победил в еврокубке впервые за 41 год

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Второй трофей в 21-м веке

Дождались болельщики. Тоттенхэм победил в еврокубке впервые за 41 год

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" победил в еврокубке впервые за 41 год.

В последний раз "Тоттенхэм" выигрывал еврокубок в сезоне 1983/84. Тогда футболистам удалось выиграть Кубок УЕФА в матче против "Андерлехта".

Финалы тогда состояли из двух матчей. В Брюсселе и в Лондоне команды сыграли 1:1. Исход матча решался в серии пенальти, в которой сильнее оказался "Тоттенхэм".

Всего лондонский клуб побеждал в Кубке УЕФА/ Лиге Европы трижды – в 1971/72, 1983/84 и 2024/25.

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К слову, это второй трофей "Тоттенхэма" в 21-м веке. Первый был – Кубок английской лиги, выигранный в сезоне 2007/08.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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