Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дождались болельщики. Тоттенхэм победил в еврокубке впервые за 41 год
Второй трофей в 21-м веке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" победил в еврокубке впервые за 41 год.
В последний раз "Тоттенхэм" выигрывал еврокубок в сезоне 1983/84. Тогда футболистам удалось выиграть Кубок УЕФА в матче против "Андерлехта".
Финалы тогда состояли из двух матчей. В Брюсселе и в Лондоне команды сыграли 1:1. Исход матча решался в серии пенальти, в которой сильнее оказался "Тоттенхэм".
Всего лондонский клуб побеждал в Кубке УЕФА/ Лиге Европы трижды – в 1971/72, 1983/84 и 2024/25.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, это второй трофей "Тоттенхэма" в 21-м веке. Первый был – Кубок английской лиги, выигранный в сезоне 2007/08.
Популярное сейчас
- "Нет, ребята", - Лавров заявил, что перемирия без предварительных условий не будет
- В возрасте 31 года умер одноклубник находящегося в аренде игрока Динамо
- Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере
- Финиш в УПЛ, АПЛ, Серии А и Примере. Плюс финал Лиги Европы. Расписание футбола на 19 – 25 мая
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка