  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Манчестер Юнайтед после финала Лиги Европы: Мы были лучшей командой

В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Манчестер Юнайтед после финала Лиги Европы: Мы были лучшей командой

Лига Европы

Похвалить свою команду он обязан

Тренер Манчестер Юнайтед после финала Лиги Европы: Мы были лучшей командой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал финал Лиги Европы.

По словам португальского наставника, его команда была лучшей, но им не удалось забить.

"О будущем я говорить не буду. Сегодня нам нужно справиться с болью от поражения в этом матче. Я думаю, было ясно, что мы были лучшей командой, но нам не удалось забить. Ребята сделали всё возможное, чтобы выиграть игру. В будущем у нас будет время всё оценить", - заявил Аморим.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уступил в финале Лиги Европы "Тоттенхэму" (0:1).

По теме
yellow-arrow
Дождались болельщики. Тоттенхэм победил в еврокубке впервые за 41 год
yellow-arrow
Несмешной финал. Лиги Европы. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Тоттенхэма и МЮ в финале Лиги Европы
Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости