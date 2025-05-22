Тренер Манчестер Юнайтед после финала Лиги Европы: Мы были лучшей командой

Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал финал Лиги Европы.

По словам португальского наставника, его команда была лучшей, но им не удалось забить.

"О будущем я говорить не буду. Сегодня нам нужно справиться с болью от поражения в этом матче. Я думаю, было ясно, что мы были лучшей командой, но нам не удалось забить. Ребята сделали всё возможное, чтобы выиграть игру. В будущем у нас будет время всё оценить", - заявил Аморим.