Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Манчестер Юнайтед после финала Лиги Европы: Мы были лучшей командой
Похвалить свою команду он обязан
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал финал Лиги Европы.
По словам португальского наставника, его команда была лучшей, но им не удалось забить.
"О будущем я говорить не буду. Сегодня нам нужно справиться с болью от поражения в этом матче. Я думаю, было ясно, что мы были лучшей командой, но нам не удалось забить. Ребята сделали всё возможное, чтобы выиграть игру. В будущем у нас будет время всё оценить", - заявил Аморим.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уступил в финале Лиги Европы "Тоттенхэму" (0:1).
Популярное сейчас
- Ярмоленко официально продлил контракт с Динамо
- Экс-полузащитник Динамо подал на Бурбаса в суд
- В возрасте 31 года умер одноклубник находящегося в аренде игрока Динамо
- "Это был ужас", - Ванат позволил себе "наехать" на менеджмент Динамо
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы