Наконец-то и они стали чемпионами. Тоттенхэм непобедим для Манчестер Юнайтед в этом сезоне

В майский вечер среды жители испанского города Бильбао среди перечня развлечений и отдыха могли выбрать финальный матч Лиги Европы. Интересная, но "болезненная" альтернатива, ведь их местная любимая команда вылетела в шаге от финала, а приложился к этому действу "Манчестер Юнайтед", которого футбольная судьба свела с другим английским клубом - "Тоттенхэмом". Как мы уже знаем, месть получилась, и фанаты испанского футбола могут быть вполне довольны.

Оба клуба к важнейшему матчу последних лет для себя подходили с большим количеством отсутствующих из-за травм игроков, уже не говоря о провальных сезонах и местах одного и другого коллектива в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

В составе "шпор" внимание привлекает появление бразильца Ришарлисона на позиции левого вингера вместо капитана команды Сон Хин Мина, который, как и в матчах против норвежского "Буде-Глимта", не готов начинать матч с первых минут (и снова фокус сегодняшнего матча переходит на старые травмы). У "Юнайтеда" в этом направлении наоборот наблюдалось улучшение, потому что ранее исключённые из этого матча средствами массовой информации Далот и Угарте вернулись на скамью запасных манкунианцев.

В начале и середине первой половины встречи "красные дьяволы" больше контролировали мяч, в основном "тасуя" его между своими центральными защитниками, которых в этом матче было трое. Однако стандартной тройкой это назвать нельзя, потому что там был любимец Тик-Ток мемов Гарри Магвайр.

Интересно, что англичанин больше всех позволял себе выдвигаться вперед, а иногда при розыгрыше мяча, особенно когда "Тоттенхэм" начинал давить и мешал делать спокойный билд-ап, Гарри выдвигался чуть выше линии защиты к дуге штрафной, выполняя функции чистой "шестёрки".То, что он не получал мяч от партнеров, находясь на этой позиции, лишний раз демонстрирует осторожность его партнеров по команде и хорошее знание "веселого футбола" Магвайра.

В центре поля ситуацию держал под контролем Каземиро, который при розыгрыше опускался ниже и иногда становился рядом с англичанином. Капитан команды Бруна Фернандеш привычно располагался на позиции атакующего полузащитника и тройка форвардов Маунт – Гойлунд – Диалло (слева направо).

Конечно, в зависимости от ситуации, в которой находилась команда (защита или атака), позиции менялись, где, например, при атакующих действиях Мейсона Маунта тянуло больше к центру, становиться вторым форвардом, целый фланг освобождался для левого латераля Патрика Доргу. Во втором тайме молодой датчанин частенько оставался играть левого вингера, это рокирование не было проблемным для красных, потому что в таком случае на свою привычную позицию шёл Люк Шоу. Главному нападающему манчестерского клуба Расмусу Гойлунду постоянно "докучал" капитан команды "Тоттенхема", аргентинец Кристиан Ромеро.

Много брака, который передавал право на владение “игровым снарядом”, также ретранслировал ожидания фанатов, которые, кажется, были готовы к подобному и ничуть не удивились. Не было вариантов, что забитый мяч будет в каком-нибудь другом стиле. После подачи Исмаила Сарра в сторону ворот валлиец Бреннан Джонсон не попал по мячу, но после рикошета от тела Люка Шоу “кожаный” таки залетел в сетку ворот.

Еще до этого забитого мяча лондонцы репетировали момент, навешивая в "штрафную" площадку, ища там Доминико Соланке и Ришарлисона при позиционных атаках и Ван де Вена с Ромеро при стандартных положениях.

Команда Анже Постекоглу при выходе из обороны "стягивала" двух опорников Бентанкура и Биссума максимально близко к собственной штрафной площадке, создавая огромную зону между защитниками и нападающими, где на большом "гектаре" пространства был "последний из полузащитников" Исмаила Сарр в конце концов "выжать" возможность для момента из этого преимущества у команды не получилось, а возможно, не было в планах (напомню, это 17-я команда АПЛ).

Иногда Бруну пользовался огромными разрывами и, перехватив мяч, искал адресатов для передачи, но этот матч португалец не может занести себе в золотую коллекцию, потому что креатива от лидирующего игрока было мало. Достаточно его было у Амада Диалло, который своими нестандартными действиями и дриблингом заставлял фанатов легендарного клуба до последнего надеяться на спасение. Ивуарийский игрок был активен до самого финального свистка, работая на каждом клочке поля.

Последний отрезок матча номинальные гости провели в атаке, играя широко и сильно давя на защиту "Тоттехема", который расположился компактным блоком в финальной трети поля. С каждой минутой линия защиты команды в белой форме сужалась, и игроки "красных дьяволов" должны были, как ужи, искать свободные “щели”.

В конце концов, "Тоттенхэм Хотспур" получает столь желанный и важный для себя трофей, пройдя тяжелый сезон, и до этого долгие "бестрофейные" годы команда наконец-то может порадовать собственных болельщиков и спеть "We Are The Champions". Судьба главного тренера Постекоглу до сих пор не решена, но теперь коуч может спокойно ждать дальнейших решений руководства клуба, ведь он, как и обещал, выиграл трофей во второй год своего пребывания в клубе, повторив достижения с прошлыми возглавляемыми им коллективами. Следующая остановка – Лига Чемпионов.