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Журналист – о финале ЛЕ: Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Лига Европы
Обновлено

Качество игры оставляло желать лучшего

Журналист – о финале ЛЕ: Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне

uefa.com

Новина українською

Пирс Морган раскритиковал уровень футбола в финале Лиги Европы, в котором "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0).

"Пожалуй, это самая плохая по качеству игра в истории финалов еврокубков. Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Я ожидал такого от "Тоттенхэма", но "Манчестер Юнайтед"? Это позор", – написал журналист на своей странице в соцсети Х.

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Лондонская команда после 37-го тура АПЛ занимает 17-ю позицию в таблице. Подопечные Постекоглу благодаря триумфу на международной арене получают шестую путевку в ЛЧ для английских клубов.

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Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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Источник:
Piers Morgan
Опубликовал: Александр Симченко
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