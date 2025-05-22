Журналист – о финале ЛЕ: Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Пирс Морган раскритиковал уровень футбола в финале Лиги Европы, в котором "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0).

"Пожалуй, это самая плохая по качеству игра в истории финалов еврокубков. Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Я ожидал такого от "Тоттенхэма", но "Манчестер Юнайтед"? Это позор", – написал журналист на своей странице в соцсети Х.