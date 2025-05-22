Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист – о финале ЛЕ: Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Качество игры оставляло желать лучшего
uefa.com
Пирс Морган раскритиковал уровень футбола в финале Лиги Европы, в котором "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0).
"Пожалуй, это самая плохая по качеству игра в истории финалов еврокубков. Одни из этой кучки бесполезных бездельников будут в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Я ожидал такого от "Тоттенхэма", но "Манчестер Юнайтед"? Это позор", – написал журналист на своей странице в соцсети Х.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Лондонская команда после 37-го тура АПЛ занимает 17-ю позицию в таблице. Подопечные Постекоглу благодаря триумфу на международной арене получают шестую путевку в ЛЧ для английских клубов.
Популярное сейчас
- Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР
- Металлист 1925 ведет переговоры с тренером сборной Украины
- Уверенно берут то, что плохо лежит. Черта МЮ, которая позволит выиграть Лига Европы
- "Это был ужас", - Ванат позволил себе "наехать" на менеджмент Динамо
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака