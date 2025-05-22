Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три показателя Тоттенхэма оказались худшими в финалах еврокубков за время сбора статистики
Но это не помешало выиграть трофей
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Энджа Постекоглу стала победителем Лиги Европы, одолев "Манчестер Юнайтед" в решающем матче турнира - 1:0.
В этой игре лондонская команда владела мячом всего 27,7% времени, сделала 115 точных передач и нанесла 3 удара по воротам соперника. Это самые низкие показатели среди финалистов еврокубков за время сбора статистики компанией Opta – с сезона-2009/10.
У "шпор" был единственный голевой случай и они не воспользовались. Кипер коллектива Гульельмо Викарио совершил 6 сейвов и сохранил минимальное преимущество "Тоттенхэма".
Популярное сейчас
- Несмешной финал. Лиги Европы. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча
- Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР
- Уверенно берут то, что плохо лежит. Черта МЮ, которая позволит выиграть Лига Европы
- ЛЕ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Анге Постекоглу приносит шпорам первый трофей за 17 лет
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы