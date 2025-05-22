Три показателя Тоттенхэма оказались худшими в финалах еврокубков за время сбора статистики

Команда Энджа Постекоглу стала победителем Лиги Европы, одолев "Манчестер Юнайтед" в решающем матче турнира - 1:0.

В этой игре лондонская команда владела мячом всего 27,7% времени, сделала 115 точных передач и нанесла 3 удара по воротам соперника. Это самые низкие показатели среди финалистов еврокубков за время сбора статистики компанией Opta – с сезона-2009/10.

У "шпор" был единственный голевой случай и они не воспользовались. Кипер коллектива Гульельмо Викарио совершил 6 сейвов и сохранил минимальное преимущество "Тоттенхэма".