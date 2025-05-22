"Люди неправильно поняли": Постекоглу – о своем амбициозном заявлении

Главный тренер "шпор" прокомментировал свои слова о том, что он "всегда что-нибудь выигрывает" во втором сезоне работы в клубе.

"Люди неправильно это поняли. Я не хвастался. Я сделал заявление и поверил в него. Я знаю, что наши результаты в чемпионате были ужасающими и неприемлемыми. Третье место [в Премьер-лиге] не изменило бы этот клуб. Единственное, что могло изменить – это выигранный трофей. И когда я это сказал, это было мое намерение. Я не побоялся заявить об этом".

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"Это была моя цель. Я не мог ожидать, что кто-то другой из клуба скажет это, но я сам смог это сделать и был готов ответить за свои слова, если бы этого не произошло. Люди критиковали клуб, и порой мне казалось, что мы не защищались так решительно, как стоило бы”, – сказал Постекоглу в эфире TNT Sports.

Тренер завоевал во втором сезоне 3 трофея с "Селтиком", один – с японским "Йокогама Ф. Маринос", два – с австралийским "Брисбен Роар".