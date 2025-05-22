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Защитник МЮ: Хуже уже некуда. Мы на самом дне
Ставка на финал ЛЕ не сработала
Люк Шоу уверен, что Рубен Аморим должен остаться во главе "Манчестер Юнайтед".
"Многое должно измениться, это очевидно. Вот почему я говорю, что Рубен – на 100 процентов правильный человек для этого. Он знает, что нужно сделать в этом клубе, и я верю, что он сделает все, чтобы изменить ситуацию и вернуть "Манчестер" на вершину.
Понимаю, что фанаты будут злиться заслуженно. Но я хочу поблагодарить их за поддержку. Они всегда поддерживали нас, где бы мы ни находились в таблице и какие бы результаты не демонстрировали”.
"Нам очень жаль, что им пришлось пережить все это в этом сезоне. Мы даже не близки к тому, что должны показывать, и за это я могу только извиниться.
Нам нужно искать позитив и позитив только в том, что хуже уже некуда. Мы на самом дне, теперь нужно найти способ подняться и вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться”, – сказал защитник МЮ.
Шоу провел в финале весь матч.
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