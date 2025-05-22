Аморим: Я уверен в своей работе и ничего не буду менять

Рубен Аморим не планирует менять подход к работе в "Манчестер Юнайтед".

"Сейчас я здесь не для того, чтобы защищаться. Это не в моем стиле. Мне нечего показать фанатам, сейчас мне нужно немного веры.

Я всегда открыт: если руководство и фанаты почувствуют, что я не тот парень, который нужен, я уйду на следующий день. Но я не буду снова сбегать.

Я уверен в своей работе. Как видите, я ничего не буду менять в своем подходе”, – сказал главный тренер МЮ после поражения от "Тоттенхэма".