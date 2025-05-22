  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Аморим: Я уверен в своей работе и ничего не буду менять

В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аморим: Я уверен в своей работе и ничего не буду менять

Лига Европы
Обновлено

Тренер считает, что все делает правильно

Аморим: Я уверен в своей работе и ничего не буду менять

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рубен Аморим не планирует менять подход к работе в "Манчестер Юнайтед".

"Сейчас я здесь не для того, чтобы защищаться. Это не в моем стиле. Мне нечего показать фанатам, сейчас мне нужно немного веры.

Я всегда открыт: если руководство и фанаты почувствуют, что я не тот парень, который нужен, я уйду на следующий день. Но я не буду снова сбегать.

Я уверен в своей работе. Как видите, я ничего не буду менять в своем подходе”, – сказал главный тренер МЮ после поражения от "Тоттенхэма".

Читайте такжеРубен Аморим указал на проблемы Ман Юнайтед после очередного поражения

Отметим, что Аморим уже проигрывал в финале Лиги Европы во время игровой карьеры в сезоне 2013/14, когда представлял "Бенфику".

По теме
yellow-arrow
Сон вспомнил Кейна в своем комментарии после триумфа в ЛЕ
yellow-arrow
Защитник МЮ: Хуже уже некуда. Мы на самом дне
yellow-arrow
"Люди неправильно поняли": Постекоглу – о своем амбициозном заявлении
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости