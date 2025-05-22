Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аморим: Я уверен в своей работе и ничего не буду менять
Тренер считает, что все делает правильно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Аморим не планирует менять подход к работе в "Манчестер Юнайтед".
"Сейчас я здесь не для того, чтобы защищаться. Это не в моем стиле. Мне нечего показать фанатам, сейчас мне нужно немного веры.
Я всегда открыт: если руководство и фанаты почувствуют, что я не тот парень, который нужен, я уйду на следующий день. Но я не буду снова сбегать.
Я уверен в своей работе. Как видите, я ничего не буду менять в своем подходе”, – сказал главный тренер МЮ после поражения от "Тоттенхэма".
Отметим, что Аморим уже проигрывал в финале Лиги Европы во время игровой карьеры в сезоне 2013/14, когда представлял "Бенфику".
Популярное сейчас
- Несмешной финал. Лиги Европы. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча
- Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР
- Металлист 1925 ведет переговоры с тренером сборной Украины
- ЛЕ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:0. Анге Постекоглу приносит шпорам первый трофей за 17 лет
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы