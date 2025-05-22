Сон вспомнил Кейна в своем комментарии после триумфа в ЛЕ

Сон Хын Мин поделился эмоциями от победы "Тоттенхэма" в Лиге Европы.

"Давайте скажем, что я легенда, почему бы и нет! Но только сегодня. 17 лет это не удавалось никому – но сегодня я скажу, что я легенда этого клуба, давайте праздновать! Ощущения отличные. Это то, о чем я мечтал, и этот день настал, моя мечта сбылась. Я самый счастливый человек на свете.

Если посмотреть на сезон в общем, были ситуации, когда приходилось нелегко, но мы, игроки, были едины, несмотря на травмы, и молодые игроки проявили себя. Я ощущал давление, я очень хотел победить. Последнюю неделю я каждый день мечтал об этом – и это, наконец, произошло. Теперь можно спать спокойно".