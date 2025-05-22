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Наставник Манчестер Юнайтед высказался об отсутствии Лиги чемпионов после поражения от Тоттенхэма

Лига Европы

Будут страдать

Наставник Манчестер Юнайтед высказался об отсутствии Лиги чемпионов после поражения от Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" (0:1) в финале Лиги Европы. Это поражение также означает, что подопечные Рубена Аморима потеряли последний шанс на квалификацию в еврокубки на следующий сезон, в частности в Лигу чемпионов. После игры наставник "красных дьяволов" прокомментировал это.

"Трудно искать позитив сегодня, но мы должны воспользоваться всем. Мы будем страдать, потому что не сыграем в Лиге чемпионов, и это трудно для клуба, но с другой стороны мы будем иметь больше времени, чтобы развивать команду, уделить внимание нашей академии и подготовиться к будущему. Это очевидно. Мы должны использовать каждую минуту, чтобы улучшить команду, и у нас всегда есть планы на лето.

Я уверен, что до сих пор остаюсь тем человеком, который может все исправить. Сейчас даже больше, чем в начале. Я знаю, что будет трудно, я знаю, что мы проиграли английской команде, я знаю, что терпение фанатов в следующем сезоне будет очень коротким, но я вас уверяю, что я не сдамся, я не уйду, я действительно уверен в себе, потому что теперь я знаю клуб, знаю, что значит тренировать этот клуб, я понимаю, что нужно этой команде, поэтому у меня больше инструментов для выполнения своей работы", – сказал Аморим.

Добавим, что свой последний матч в сезоне "красные дьяволы" проведут 25 мая против "Астон Виллы".

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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Алексей Полищук
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