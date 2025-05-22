Всего два слова. Кейн поздравил Тоттенхэм с победой в Лиге Европы

В ночь с 21 на 22 мая "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы (1:0).

После этого матча с победой в турнире свой бывший клуб поздравил нападающий "Баварии" Гарри Кейн.

"Поздравляю, "Тоттенхэм", - написал англичанин в Instagram.

Напомним, Кейн выступал за основную команду "Тоттенхэма" с 2013 по 2023 годы. За это время Гарри успел стать лучшим бомбардиром "шпор" в истории, но так и не выиграл ни одного титула на клубном уровне.