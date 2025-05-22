  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Всего два слова. Кейн поздравил Тоттенхэм с победой в Лиге Европы

В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Всего два слова. Кейн поздравил Тоттенхэм с победой в Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

Лаконично

Всего два слова. Кейн поздравил Тоттенхэм с победой в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь с 21 на 22 мая "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы (1:0).

После этого матча с победой в турнире свой бывший клуб поздравил нападающий "Баварии" Гарри Кейн.

"Поздравляю, "Тоттенхэм", - написал англичанин в Instagram.

Напомним, Кейн выступал за основную команду "Тоттенхэма" с 2013 по 2023 годы. За это время Гарри успел стать лучшим бомбардиром "шпор" в истории, но так и не выиграл ни одного титула на клубном уровне.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Image

По теме
yellow-arrow
Бэйл прокомментировал триумф Тоттенхэма в ЛЕ
yellow-arrow
Герой Тоттенхэма в финале Лиги Европы поделился своими мыслями о победе в турнире
yellow-arrow
Анге Постекоглу вспомнил о своем покойном отце после победы в финале Лиги Европы
Бавария (Мюнхен) Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Harry Kane
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости