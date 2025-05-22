Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Всего два слова. Кейн поздравил Тоттенхэм с победой в Лиге Европы
Лаконично
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 21 на 22 мая "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы (1:0).
После этого матча с победой в турнире свой бывший клуб поздравил нападающий "Баварии" Гарри Кейн.
"Поздравляю, "Тоттенхэм", - написал англичанин в Instagram.
Напомним, Кейн выступал за основную команду "Тоттенхэма" с 2013 по 2023 годы. За это время Гарри успел стать лучшим бомбардиром "шпор" в истории, но так и не выиграл ни одного титула на клубном уровне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Harry Kane
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Несмешной финал. Лиги Европы. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видео гола и обзор матча
- Трамп удивился визиту Зеленского в ЮАР
- Уверенно берут то, что плохо лежит. Черта МЮ, которая позволит выиграть Лига Европы
- Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000