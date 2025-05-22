Диогу Далот: Болельщики Манчестер Юнайтед не заслуживают такого

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот высказался о болезненном вечере для "красных дьяволов", которые уступили "Тоттенхэму" (0:1) в финале Лиги Европы в Бильбао.

"Это тяжело принять. Очень сложный результат, особенно учитывая то, что мы не смогли выиграть трофей, который мог бы принести немного радости, особенно болельщикам. Видеть их в конце было больно, это очень-очень тяжелая ночь.

Я думаю, что это немного подытоживает наш сезон – американские горки эмоций во время игры. Но мы бились до конца, вы сами видели, как мы давили на их штрафную площадку, пробовали через подачи, через все, что могли, а они выносят мяч с линии ворот.

Это больно, когда видишь болельщиков в таком состоянии – они были с нами каждый раз, после всех плохих результатов, которые мы имели, и тяжелого сезона, который мы пережили. Они такого не заслуживают, и если тебе это не болит, если ты этого не чувствуешь – тебе не место здесь. Поэтому пришло время для рефлексии, каждому нужно задуматься. Когда наступит время принимать решения – надо принимать решения. Когда наступит время действовать – мы действуем. А когда выйдем на поле – мы должны побеждать. Я думаю, это и есть главное изменение, которое должно произойти", – сказал Далот.