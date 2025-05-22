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Анге Постекоглу вспомнил о своем покойном отце после победы в финале Лиги Европы

Лига Европы

Вижу его лицо в зеркале

Анге Постекоглу вспомнил о своем покойном отце после победы в финале Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Анге Постекоглу выполнил обещание привести "Тоттенхэм" к трофею в свой второй год в клубе, ведь его команда победила "Манчестер Юнайтед" (1:0) в финале Лиги Европы. После матча у него спросили о его отце, который умер в 2018 году.

"Он все еще со мной, друг. Его голос постоянно звучит в моей голове, а с возрастом, когда смотрю в зеркало, то иногда вижу его лицо – как бы страшно это ни звучало. Он всегда рядом. А моя дорогая мама сейчас с моей сестрой в Греции, с моими племянниками, и я уверен, что они на седьмом небе от счастья.

Это большое событие и для Австралии, и для Греции. У меня есть семья и друзья в обеих странах, они весь этот путь прошли вместе со мной. Это трудно, потому что я уже достаточно взрослый и закаленный, чтобы выдержать все, что на меня сыплется, но больше всего страдают те, кто рядом – моя замечательная семья, мои друзья. Они хотят меня защищать, но я постоянно им говорю, что это просто малая плата за такие ночи, как эта.

Мне повезло иметь уже немало таких ночей. И просто видеть их сегодня, знать, что все в Австралии проснутся рано утром и будут на подъеме, как и люди в Греции, и те, кто сейчас рядом со мной – это еще одна особенная ночь, которую мы делим вместе", – сказал Постекоглу.

Напомним, что "Тоттенхэм" выиграл свой первый трофей с 2008 года.

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Источник:
Football London
Опубликовал: Алексей Полищук
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