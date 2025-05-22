Бэйл прокомментировал триумф Тоттенхэма в ЛЕ

Бывший игрок "Тоттенхэма" Гарет Бэйл отреагировал на победу лондонцев в финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

"Для клуба это ошеломляюще. И долгожданно! В полной мере рад за клуб и его болельщиков, которые столько лет этого ждали", – приводит слова валлийца УЕФА.

Этот титул стал для "Тоттенхэма" первым с 2008 года. Его завоевание позволит "шпорам" выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Бэйл защищал цвета "Тоттенхэма" с 2007 по 2013 и с 2020 по 2021 годы.



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